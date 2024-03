Palermo, l'azienda di bus che effettua servizi per turisti cerca personale: due giorni di open day

La Open Artour, azienda palermitana che effettua servizi per turisti riconoscibile dai caratteristici pullman gialli, cerca personale. In particolare, sta compiendo una selezione per hostess e steward di bordo in vista della nuova stagione turistica. Tra le figure professionali richieste anche coloro che si occupano della vendita dei biglietti. La sede di lavoro è Palermo.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti: conoscenza della lingua inglese (competenza base e necessaria). Sono privilegiati i candidati che conoscono anche una seconda lingua straniera fra spagnolo, tedesco, francese, cinese e russo. Sono inoltre richieste, ai fini dell'assunzione, anche le capacità relazionali ed esperienza pregressa in ambito turistico. La selezione è rivolta ad entrambi i sessi.

Le date degli open day

Coloro che sono interessati a partecipare alla due giorni di selezione devono presentarsi sabato 9 marzo e domenica 10 marzo, presso l'Ibis Styles President, in via Francesco Crispi, a partire dalle ore 9.30. Durante i due open day i candidati partecipano a colloqui per valutare la conoscenza della lingua inglese.