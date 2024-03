Palermo, mille studenti si affacciano al mondo del lavoro con il progetto IDO@school

Si è tenuto oggi (2 marzo) l'incontro tra le aziende e gli alunni delle quinte classi dell'istituto Einaudi - Pareto di Palermo nei locali del l Centro per l'impiego di Palermo e Monreale, diretto dalla dirigente Salvatrice Rizzo, nell'ambito del progetto ido@school, realizzato con l'assistenza tecnica di Anpal Servizi (dal 1° marzo Sviluppo Lavoro Italia) a supporto della Regione con l'operatrice territoriale Alessandra Sorci e delle istituzioni scolastiche con l'operatrice Marina Camarda.

Il progetto IDO@school, rivolto ai giovani delle quinte classi degli istituti tecnici professionali di Palermo, prevede un percorso attuato in tre diversi step, in presenza a scuola, in presenza al Centro per l’impiego e in presenza con Aziende/Cooperative/Imprese.

Nella prima fase i referenti dei servizi (incontro domanda offerta - tirocini - collocamento mirato) del Centro per l'impiego, realizzata tra dicembre 2023 e febbraio 2024, hanno incontrato gli studenti presso le scuole con l’obiettivo di fornire le nozioni e le informazioni utili per comprendere i servizi disponibili a loro dedicati e per sostenerli nel delicato momento di transizione dalla scuola, formazione, università e mondo del lavoro. Durante gli incontri sono stati presentati gli strumenti digitali per accedere ai servizi, per l’esplorazione delle tendenze del MDL nazionale e locale e del mondo delle professioni.