Pharmap e CGM, medicine a domicilio: a Palermo un centro di innovazione tecnologica

L'origine di Pharmap, che dal 2022 è parte di CompuGroup Medical (CGM) Italia, la più grande azienda di e-Health in Italia, risiede nell'ambizione di offrire un servizio sociale incentrato sulla digitalizzazione del settore farmaceutico. Nel 2016 Giulio Lo Nardo e Giuseppe Mineo hanno avuto una semplice intuizione legata ad un’esigenza del tutto personale di non potersi recare in farmacia. Trovandosi lontani da casa hanno riflettuto su quanto sarebbe stato utile un servizio in grado di prendersi cura delle persone da remoto. Da questo momento, i soci fondatori di Pharmap e creatori dell’idea innovativa, avviano il percorso eccezionale che ha portato alla creazione di Pharmap nel 2017, oggi azienda leader nel mercato italiano della consegna a domicilio dei farmaci e delle soluzioni digitali per la farmacia.

L'obiettivo, negli anni successivi, è stato poi quello di estendere il concetto di farmacia creando un'entità virtuale accessibile a coloro impossibilitati, per vari motivi, a recarsi fisicamente negli store. Pharmap mira principalmente a soddisfare le esigenze di disabili, anziani, mamme con bambini o persone troppo occupate durante l'orario di lavoro. Pharmap è accessibile, per gli utenti, da un sito web e da un'app scaricabile su Apple Store e Android. Sono canali che consentono l'interazione con una rete di farmacie distribuite su tutto il territorio nazionale offrendo un accesso virtuale a prodotti farmaceutici. Negli anni Pharmap ha percepito le potenzialità della digitalizzazione per il settore pharma creando strumenti e canali per il miglioramento, la crescita e la possibilità di cogliere tutte le opportunità di business che il digitale offre al settore. Nasce così Digital Pharmacy, un servizio unico e personalizzato per supportare le farmacie nella gestione della loro presenza online e su canali social come Facebook e Instagram. L’expertise digitale a supporto del pharma ha consentito negli anni di creare nuove sinergie, nuovi progetti ma soprattutto nuove sfide per soddisfare a pieno e sempre, le esigenze dei clienti.