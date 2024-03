La nascita di Lincoln 21 a Palermo, Morgante: «Investiremo ancora nel digitale che sempre più rappresenta il futuro»

«Siamo il primo gruppo editoriale di Sicilia e Calabria, abbiamo il secondo telegiornale più visto a livello regionale e il primo a livello provinciale. Il nostro sito è il decimo più letto in Italia». Lino Morgante, presidente del gruppo Giornale di Sicilia Ses, svela i numeri prodotti giornalmente dal Telegiornale di Sicilia, Giornale di Sicilia, Gds.it ed Rgs: «Ci abbiamo messo il cuore e la testa facendo tutto ciò che fosse necessario. Abbiamo ricapitalizzato la società e immesso risorse importanti. Come gruppo Ses paghiamo annualmente dodici milioni di euro di stipendi per duecento lavoratori».

L’inaugurazione della nuova sede del Giornale di Sicilia è stata l’occasione anche per parlare di futuro: «Abbiamo in mente una nuova veste grafica - ha spiegato Morgante - e proseguiremo con gli investimenti nel digitale, che sempre più rappresenta il futuro. Circa sette anni fa sentivo parlare di intelligenza artificiale e pensavo fosse una cosa lontanissima, oggi invece è realtà». Morgante ha poi ringraziato le aziende che «si sono unite a noi a scatola vuota - dice - è un progetto in cui abbiamo creduto molto e che ci ha portato aziende innovative come Adecco, Pharmap, che in dieci anni è cresciuta tantissimo e un’istituzione culturale come l’università Kore che vuole essere presente anche a Palermo».