A Palermo l'inaugurazione di Lincoln 21, Schifani: «Un grande regalo alla città»

«Mi complimento con la direzione e con l’editore del Giornale di Sicilia - ha sottolineato l’ex presidente del Senato - perché la società ha saputo cogliere la sfida della modernizzazione. Da lettore storico di questa testata, prima ancora che da presidente della Regione, sono felice per questo investimento che ha reso un grande servizio e un regalo alla città. Lino Morgante, da vero imprenditore, ha accettato il rischio d’impresa e il risultato ottenuto gli rende onore». E ha poi continuato: «Il mio governo dimostra sempre grande attenzione al mondo produttivo, velocizzando i pagamenti, investendo attraverso Irfis su misure a sostegno di aziende in crisi. I risultati - conclude - li abbiamo visti, perché nel 2023 le entrate fiscali in Sicilia sono aumentate di 1,3 miliardi, frutto della crescita dell’occupazione e delle tasse pagate da imprese che producono di più. Quindi, auguri al gruppo Giornale di Sicilia per tutte le nuove iniziative messe in campo».