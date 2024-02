Asp Palermo, concorso per 61 profili professionali appartenenti alle categorie protette: il bando

L'Asp di Palermo ha pubblicato un concorso per le categorie protette. Si tratta di 61 assunzioni di diverse professionalità: architetto; tecnico di riabilitazione psichiatrica; audiometrista; dietista; assistente sanitario; fisioterapista; addetto alla comunicazione; ingegnere educatore; tecnico sanitario; geometra; assistente sociale; perito chimico; perito industriale; perito elettrotecnico; elettricista. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sessantuno posti a tempo pieno ed indeterminato, è interamente riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999.

IL BANDO

I profili

Sessantuno le assunzioni previste per diversi profili professionali: A) Area dei professionisti della salute e dei funzionari: 1 collaboratore T.P. architetto (ex categoria D); 5 tecnico della riabilitazione psichiatrica (ex categoria D); 1 tecnico audiometrista (ex categoria D); 4 dietista (ex categoria D); 14 assistente sanitario (ex categoria D); 3 fisioterapista (ex categoria D); 2 specialista della comunicazione istituzionale (ex categoria D); 1 collaboratore T.P. ingegnere elettronico (ex categoria D); 12 educatore professionale (ex categoria D); 1 tecnico ortopedico (ex categoria D); 6 assistente sociale (ex categoria D); 1 collaboratore tecnico professionale geometra (ex categoria D); 1 collaboratore tecnico professionale perito chimico (ex categoria D). Per quanto riguarda l'area assistenti: 3 assistente tecnico perito elettronico (ex categoria C); 1 assistente tecnico perito chimico (ex categoria C); 3 assistente tecnico perito elettrotecnico (ex categoria C). Infine, per l'area degli operatori, 2 operatore tecnico specializzato elettricista (ex categoria BS).