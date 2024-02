«Promossi senza selezione»: la Cgil contro il presidente della Rap di Palermo

Il provvedimento, firmato dal presidente Giuseppe Todaro e dal dirigente Massimo Collesano, «riveste carattere strategico e deve essere attuato con immediatezza». Si dispone anche che per tutte le attività elencate si possa utilizzare personale trasversalmente fra le diverse aree. E siccome il giro di giostra appare parecchio complesso, viene disposto che Collesano è «onerato di definire la riorganizzazione con uno o più ordini di servizio e di assegnare o spostare il personale necessario al disimpegno delle attività e funzioni a segnati a ciascun settore».

Ma il modo in cui si è svolto tutto questo passaggio non convince la Cgil funzione pubblica. E così il delegato territoriale Riccardo Acquado ha preso carta e penna per una diffida. Chiede di revocare l’ordine di servizio perché è un atto unilaterale, non condiviso con le organizzazioni sindacali e che arriva proprio nel momento in cui si deve discutere di dotazione organica in maniera condivisa. Avverte anche che si potrebbe per le modalità con cui la riorganizzazione è stata effettuata configurare il danno erariale Acquado conclude chiedendo di «rimettere qualsiasi altra decisione non prima dell’avvio della concertazione, in modo da rimanere in linea con corrette relazioni sindacali».