La beffa del bonus regionale per le auto elettriche: i soldi bastano solo per poche vetture

Il bando è pronto e ha il nobile obiettivo di incentivare in Sicilia l’acquisto di auto elettriche per ridurre i livelli di inquinamento. Ma per questo risultato l’Ars, al momento di approvare la Finanziaria, ha stanziato davvero pochissimo: appena 94 mila euro che basteranno per acquistare una ventina di mezzi non inquinanti. È una storia che fotografa un fenomeno (e un certo disinteresse), quella del bando appena pubblicato dall’assessorato alla Mobilità guidato da Alessandro Aricò.

Il bando è abbastanza semplice prevede di assegnare 5 mila euro per l’acquisto di un’auto totalmente elettrica (categoria M1) e la metà per una full ibrida. Il contributo può essere anche anticipato al cliente dal concessionario, che poi a sua volta otterrà i fondi dalla Regione. Ovviamente l’altro presupposto è la rottamazione di un’auto inquinante.

