Palermo, passante ferroviario: a piccoli passi verso il traguardo, viaggio nel cantiere vicino al palazzo di giustizia

Il cantiere si trova a un indirizzo che non esiste più. Vicolo Bernava era una via stretta contornata da vecchie case, in zona palazzo di giustizia, fra via Goethe e corso Finocchiaro Aprile. Con la demolizione di cinque palazzetti si è sconvolta la topografia ed è scomparsa anche la via. Un piccolo stravolgimento urbanistico necessario per consentire a operai e mezzi di venire a capo di quell’«imprevisto geologico» che sta ritardando di almeno dieci anni la conclusione del passante ferroviario, l’opera forse più complessa, ambiziosa e costosa (1,2 miliardi alla fine della fiera) che si sta realizzando a Palermo.

L’area dove si muovono ingegneri, ruspe, camion, perforatrici e operai è un gran bazar di fango, materiali, rumore, pezzi meccanici, tubi. Prima del 2021, per quasi due lustri, era rimasto un triste deserto con qualche ciuffo d'erba selvatica qua e là. Abbandonato, insomma, dopo l’interruzione dei lavori a causa dell’acqua che non si è riusciti a irregimentare. Ne nacque un contenzioso con la Sis, che aveva vinto l’appalto per tutta l’opera, che Italferr si è poi aggiudicata riuscendo ad ottenere l’escussione delle fidejussioni, cioè il pagamento della polizza posta a garanzia del contratto.