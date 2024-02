Abilitazione per professori universitari: accolto il ricorso di una candidata cinquantanovenne di Pollina esclusa

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso di una concorrente siciliana di 59 anni inizialmente giudicata inidonea per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica..

Nel 2021 il Ministero dell’Università e della Ricerca aveva indetto una procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia. Francesca Di Gaudio, nata a Pollina, di 59 anni, essendo in possesso dei requisiti di ammissione aveva presentato la propria domanda di partecipazione per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale biochimica clinica e Biologia molecolare clinica. La commissione esaminatrice aveva respinto la domanda, sostenendo che le pubblicazioni presentate avrebbero dovuto considerarsi poco pertinenti.

Contro il provvedimento di inidoneità Francesca Di Gaudio, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, aveva proposto ricorso giurisdizionale al Tar Lazio, «lamentando - spiegano i legali in una nota - la violazione di alcune disposizioni del bando e dei criteri di valutazione prescritti dalla commissione d’esame, nonché l’illogicità e contraddittorietà della motivazione espressa dalla commissione».+