Dalla mobilità sostenibile alle energie rinnovabili, presentata a Palermo la nuova edizione di UniCredit Start Lab

Strategie e risorse a sostegno delle startup e dell’ecosistema: il road show di UniCredit ha fatto tappa a Palermo per spiegare le novità e le strategie della nuova edizione della piattaforma di business UniCredit Start Lab.

«L’ecosistema dell’innovazione - ha detto Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit - rappresenta un significativo abilitatore di crescita per la Sicilia, una fucina in cui possono generarsi nuove opportunità, talenti, competenze e nuovi posti di lavoro. UniCredit è fortemente impegnata a fare sistema sul fronte dell’innovazione e a sostenere le start up, una su quattro di queste realtà innovative in Sicilia è nostra cliente, e con UniCredit Start Lab siamo alla ricerca proprio di quei progetti imprenditoriali a più alto potenziale che possono fungere da volano di sviluppo per la nostra Isola. Nell’edizione 2023 di Unicredit Start Lab dalla Sicilia sono pervenuti 49 business plan. Il 63% di questi progetti è stato presentato da under 35, un dato superiore alla media Italia e che testimonia l’approccio all’autoimprenditorialità dei nostri giovani».