Aumenti degli iscritti, nuovi corsi di laurea e più sicurezza: le novità dell'università di Palermo

Dopo i 16 nuovi corsi di laurea, avviati lo scorso anno, l’offerta formativa si arricchisce ancora, dal prossimo anno accademico, di undici nuove iniziative nel complesso delle sedi della Sicilia occidentale. In particolare, nella sede di Palermo, si attiveranno il nuovo corso triennale di Ingegneria aerospaziale, quello, sempre triennale, di Educazione professionale in campo socio-sanitario e il corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in medicina veterinaria (che prima era solo a Messina). Due importanti novità riguardano anche i corsi di laurea magistrali biennali. Sarà istituito un nuovo corso ad accesso libero in Statistica e Data Science per formare figure di data scientist e data manager, molto richieste dal mondo del lavoro.

Nuova offerta formativa, didattica innovativa, sicurezza nelle sedi universitarie, investimenti edilizi e attività di benessere, sport e socialità per gli studenti dell'università di Palermo. Queste alcune delle novità presentate dal rettore di Unipa, Massimo Midiri, al complesso monumentale dello Steri, in vista del nuovo accademico 2024-2025. La prima buona notizia è il numero degli iscritti, mai registrato prima: 11.550 nuove matricole.

Infine, novità assoluta nel panorama nazionale, in convenzione con gli atenei di Venezia Ca’ Foscari e Roma Tre, sarà istituito il corso di scienze pedagogiche per Assistenti alla Comunicazione, rivolto in particolare alla comunicazione con soggetti con problemi di sordità. Nella sede di Caltanissetta saranno attivati due corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico e Farmacia. Nella sede di Trapani saranno attivati il canale di scienze gastronomiche e quello di Scienze e Tecniche Psicologiche e quello relativo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione Primaria. Nella sede di Agrigento, infine, verrà avviato il nuovo corso di laurea magistrale in Educazione al Patrimonio Archeologico ed Artistico.

La proiezione internazionale

Dal prossimo anno accademico verranno attivati almeno altri 5 tra nuovi corsi e nuovi curricula interamente in lingua inglese.

Il numero degli immatricolati stranieri, provenienti da oltre 20 Paesi (per la maggiore India, Pakistan e Iran) è cresciuto nell’anno in corso, passando da 273 a 358, un aumento che, in termini percentuali, risulta pari al 31,1%.