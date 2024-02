Palermo e Malta sempre più vicine con Hellofly: dal 28 giugno nuovo volo con frequenza bisettimanale

Palermo e Malta sempre più vicine con un nuovo volo diretto. La compagnia Hellofly, che opera con i migliori vettori europei sul mercato, ha presentato una nuova tratta che, a partire dal prossimo 28 giugno, farà volare i passeggeri dalla Sicilia a Malta. Ad operare sarà un aeromobile DHC-8/Q400 da 78 posti del vettore partner maltese Luxwing.

Palermo-Malta, i voli

I voli sono previsti dal 28 giugno e fino alla prima settimana di ottobre, due volte a settimana, il giovedì e la domenica. La compagnia maltese ha deciso di prevedere una terza frequenza aggiuntiva per agosto, mese in cui c'è maggiore traffico. Quest'ultimo volo è previsto ogni lunedì.

Lampedusa-Malta

Non solo Palermo-Malta. Hellofly prevede tutti i venerdì, da fine giugno ai primi di ottobre, il volo da Lampedusa agli scali di Bari, Perugia e Malta. Visibilmente contento dei nuovi voli è Salvatore Burrafato, Presidente di Gesap, società di gestione dell’aeroporto Internazionale Falcone Borsellino di Palermo che, durante l’ultima edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, ha condiviso «con piacere l’annuncio della compagnia HelloFly, che mette in pista il nuovo volo per Malta».