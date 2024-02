Qualità dell'aria in Sicilia, i rilievi dell'Arpa: sforamenti nelle aree industriali

Nello specifico, per quanto riguarda il biossido di azoto, il valore limite della concentrazione media annua è stato superato in due stazioni di traffico, una nell’agglomerato di Catania e una in quello di Palermo. Per l’ozono, il superamento del valore obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana (120 μg/m3), è stato superato in 24 delle 26 stazioni, in particolare nelle aree industriali nella stazione Melilli e nella zona Altro nella stazione Enna».

Il valore obiettivo dell’ozono, come media del numero di superamenti per il triennio 2021-2023, è stato superato in cinque stazioni di monitoraggio: Enna, Parco Gioeni a Catania, Melilli, via Gela e Solarino a Siracusa. Inoltre è stata superata la soglia di informazione, pari a 180 μg/m3, come media oraria, in tre stazioni, in particolare una volta a via Gela a Siracusa, tre volte ad Enna e 17 a Melilli. Nessuna stazione ha mai rilevato il superamento della soglia di allarme.