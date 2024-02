Presa d'assalto la piattaforma per gli aiuti sul caro mutui in Sicilia

Oltre due ore di attesa e il contatore dei clienti bloccato e senza riuscire a fare la tanto agognata richiesta. Nella prima fase dell'attivazione, la piattaforma telematica dell'Irfis (https:\\incentivisicilia.irfis.it) per gli aiuti contro il caro mutui, è apparsa lenta, se non proprio bloccata. La situazione nel corso della mattinata si è normalizzata, con l'Irfis che fa sapere che sono state processate più di seimila istanze, quasi un quarto delle 25 mila attese. Del resto, già prima delle 10, l'ora dell'entrata in funzione del sistema, tantissimi si sono riversati per presentare la domanda e hanno così ingolfato la fila virtuale. Il sistema inevitabilmente è partito a rilento, il numerino di attesa è rimasto fisso dopo un iniziale scorrimento. Ma c'è tempo fino a fine mese e il sistema ormai viaggia regolarmente.

Il via era alle 10, alle 9.50 in turno per l'aiuto erano già 850. Alle 10.05 la fila sembrava scorrere velocemente, i clienti erano scesi a 433. Da quel momento, per oltre un'ora, il numerino è rimasto sempre quello. Chi cliccava sul link della piattaforma telematica poco dopo le 10, si ritrovava circa 2000 persone davanti. Dalle 9.50 fino alle 11.50 non è stato possibile fare la richiesta. Tuttavia non c'è stato alcun crash, il sistema non è collassato.