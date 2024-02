Energia: A2A si rafforza nelle province di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta

A2A Energia, società controllata da A2A, si conferma uno dei principali attori nel processo di liberalizzazione del mercato dell’energia. Nell’ambito delle aste per il Servizio sulle tutele graduali dei clienti domestici non vulnerabili, la società si è aggiudicata i lotti Area Sud 2 e Area Sud 10 per un totale di poco meno di trecentomila punti di fornitura, che si aggiungono agli oltre cinquecentomila già aggiudicati nelle due precedenti aste dei clienti Pmi e microimprese.

Dal primo luglio saranno quindi forniti da A2A Energia i clienti domestici non vulnerabili del comune di Napoli e delle province di Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Cagliari, Oristano e Sud Sardegna. «Siamo soddisfatti - commenta Andrea Cavallini, presidente e amministratore delegato di A2A Energia - dell’esito delle aste, che conferma il nostro percorso mirato ad una crescita profittevole e sostenibile della base clienti che ci consente di assicurare i più alti livelli nella qualità del servizio. Consolidiamo il nostro ruolo di player energetico nazionale, ampliando la nostra presenza in territori strategici come Napoli, Palermo e Cagliari. Continueremo ad essere un partner affidabile a fianco dei nostri clienti per accompagnarli nel mercato libero e verso l’elettrificazione e decarbonizzazione dei consumi».