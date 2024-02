Aeroporto Falcone-Borsellino, i lavoratori Gesap proclamano lo stato d'agitazione: «Vogliamo risposte»

Il susseguirsi di «entusiastiche dichiarazioni da parte della governance di Gesap sul costante incremento del traffico aereo e del numero dei passeggeri in transito nello scalo palermitano, che consolida mese per mese la crescita dell’aeroporto anche per un 2024, il cui merito va attribuito alle donne e agli uomini che lavorano nel sistema aeroportuale - chiosano i segretari - non può limitarsi ad una mera e semplice citazione giornalistica». Filt Cgil, FIt Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporto Aereo, ribadiscono, «che non è più accettabile tale immobilismo ai danni dei lavoratori. Adesso attendiamo una convocazione d’urgenza da parte di Gesap per un confronto e risposte di merito per i lavoratori, in assenza delle quali obtorto collo ci troveremo costretti ad azioni di sciopero».