Dilaga la protesta degli agricoltori, trattori sulle Madonie e al porto di Mazara del Vallo

Alcune centinaia di trattori e camion oggi hanno attraversato, partendo dal ponte di Resuttano, i comuni di Alimena, Bompietro e Petralia Soprana nelle Madonia, nell’ambito della protesta degli agricoltori sui rincari sulle materie prime e sul gasolio che non sono accompagnate da misure di sostegno per il loro lavoro e da un aumento dei prezzi di vendita. Le proteste degli agricoltori del movimento «La Sicilia alza la voce» si svolgono con i trattori in diverse zone della Sicilia.

La protesta anche al porto di Mazara del Vallo

Dopo Castelvetrano, nel Trapanese la protesta degli agricoltori si trasferisce a Mazara del Vallo. Stamattina hanno fatto ingresso nell’area del porto nuovo i trattori che aderiscono al movimento.