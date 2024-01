Asp di Palermo: concorso per ostetrici, fisioterapisti e autisti riservato alle categorie protette. Il bando

L'Asp di Palermo ha indetto un concorso riservato alle categorie protette. Si tratta di 11 assunzioni di vari profili professionali, a tempo indeterminato e pieno. I titoli di studio richiesti sono la scuola dell’obbligo o la laurea, a seconda del profilo.

IL BANDO

I posti

I posti, riservati alle categorie protette ex legge n. 68/1999, sono così suddivisi: 5 da ostetrico/a (area dei professionisti della salute e dei funzionari); 4 da fisioterapista (area dei professionisti della salute e dei funzionari); 2 posti da autisti di ambulanza (area degli operatori).

I requisiti

I candidati devono possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea o di altra categoria indicata nel bando; idoneità fisica alla mansione specifica; non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; non essere stati stati dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o non essere stati licenziati o condannati con sentenza definitiva per un reato che impedisce, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; non avere un’età superiore a quella prevista dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo obbligatorio; posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, ove previsto.

Sono previste riserve di posti a favore dei volontari delle forze armate e di altre categorie di soggetti indicati nel bando.