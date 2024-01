Regione Siciliana, Tamajo: «Un fondo per le imprese in crisi»

«Siamo a lavoro per istituire un fondo per le aziende siciliane che si trovano in grande difficoltà». Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, durante la tavola rotonda su «Nuove forme di affiancamento alle imprese fra legge italiana e direttive europee», nella sede della Banca d’Italia, a Palermo, ed incentrata sul tema delle realtà produttive che si trovano in condizioni di squilibrio economico, in particolare sul nuovo «Codice nazionale della crisi di impresa e dell’insolvenza», entrato in vigore il 15 luglio 2022, che prevede una serie di misure per aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione aziendale.

«Il fondo al quale stiamo lavorando - ha aggiunto l’assessore, riferendosi al percorso stragiudiziale previsto dal nuovo Codice - avrà lo scopo di fornire sostegno finanziario agli imprenditori che desiderano ricorrere alla compensazione negoziata per il risanamento finanziario consentendo loro di affrontare le spese correlate in modo più agevole. Siamo consapevoli delle sfide che molte imprese devono affrontare, specialmente in periodi di incertezza economica, e crediamo che questa iniziativa possa contribuire a preservare e rafforzare il nostro sistema produttivo».