Il progetto di rilancio dell'area ex Fiat di Termini Imerese, la Regione accelera: convocato un vertice

La Regione Siciliana vuole fare il punto con tutti gli enti coinvolti sul futuro dell’area ex Fiat di Termini Imerese. «Dopo vent’anni di fallimenti - dice l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo - ci sono grandi aspettative sulla concreta possibilità di rilancio di questo polo e sullo sviluppo dell’intero territorio». Per questa ragione l'assessore ha convocato una riunione per giovedì prossimo (25 gennaio), alle 10, negli uffici dell’assessorato, in via degli Emiri, a Palermo, sul tema della riqualificazione del sito industriale di Termini Imerese.

«Aspettando il risultato del bando indetto dai commissari Blutec - sottolinea Tamajo - vogliamo accelerare rispetto all’accordo di programma del valore di 105 milioni di euro per la riconversione dell’area, firmato anche dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il 4 aprile dello scorso anno. Inoltre, attendiamo dai vertici dell’Inps risposte certe rispetto alla possibilità di riconoscere il "lavoro usurante" agli operai che hanno svolto mansioni in catena di montaggio. Una promessa assunta dai responsabili dell’Istituto di previdenza, qualche mese fa, in una delle riunioni svolte al Mimit».