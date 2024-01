Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio eletto presidente: prende il posto di Alessandro Albanese

Gaetano Vecchio è stato eletto questa mattina all’unanimità, dal Consiglio di presidenza della federazione regionale, presidente di Confindustria Sicilia. Prende il posto di Alessandro Albanese. Quarantanove anni, una laurea in Economia, Vecchio è consigliere di amministrazione e direttore generale della Cosedil spa, che si occupa della realizzazione di infrastrutture civili e industriali.

Parte del sistema Confindustria da molti anni, ha ricoperto, fra le altre cariche, il ruolo di presidente del Gruppo pmi all’estero di Ance nazionale e di vicepresidente vicario di Confindustria Catania. Per il neoeletto «le infrastrutture sono motore di crescita e sviluppo sociale ed economico. Il Pil del territorio interessato da nuovi investimenti infrastrutturali cresce sia durante la loro realizzazione che, soprattutto, nei successivi anni di esercizio».

Vecchio ringrazia il past president Albanese per il lavoro svolto e delinea il nuovo corso di Confindustria Sicilia considerando il «ponte sullo Stretto come l’occasione per chiedere alle istituzioni la realizzazione anche di tutte le altre opere strategiche, per risolvere definitivamente i problemi di collegamento della nostra regione, primi fra tutti quelli connessi alla circonvallazione di Palermo e alla tangenziale di Catania».