L'azienda Omer di Carini fornirà componenti d'arredo per i treni Frecciarossa

La Omer, azienda dell’area industriale di Carini, ha siglato un contratto per la fornitura di componenti d’arredo e di carenature per 40 treni Frecciarossa 1000 con Hitachi Rail. Lo si legge in una nota in cui l’azienda palermitana spiega che l’avvio delle forniture è previsto a partire dal 2025, con una durata del contratto fino al 2028.

«Siamo estremamente soddisfatti di aver siglato questo importante contratto, che consolida il nostro pluriennale rapporto di collaborazione con il gruppo Hitachi Rail», afferma il presidente e amministratore delegato di Omer Giuseppe Russello, secondo il quale «il treno ad alta velocità Frecciarossa Etr 1000 può sicuramente essere considerato il fiore all’occhiello dell’industria ferroviaria italiana».

«In particolare - sottolinea - su questa tipologia di veicolo, in questi ultimi anni, riscontriamo una cresciuta attenzione del settore verso l’esperienza di viaggio ed il comfort del passeggero, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di attenzione per l’ambiente». In tale direzione, conclude Ruassello, «Omer sviluppa, da oltre 30 anni, le proprie iniziative di investimento e di ricerca e allo sviluppo».

L'accordo e le parole del presidente confermano quanto evidenziato già lo scorso novembre in occasione della visita nello stabilimento del presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, assieme al viceministro delle Infrastrutture e della mobilità, Edoardo Rixi (nella foto).