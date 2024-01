Forum Palermo, Scarpe&Scarpe non chiude: licenziamenti evitati

Scarpe&Scarpe resterà nel suo negozio all’interno del centro commerciale Forum Palermo, evitando così il licenziamento dei 17 dipendenti. La storica azienda italiana, che opera nei settori di calzature, pelletteria, abbigliamento e valigeria, è infatti ad un passo dal rinegoziare il contratto con la Multi Veste Italy 4, società proprietaria del grande store di Brancaccio: un accordo che consentirà al brand con altri 135 punti vendita in Italia di proseguire l’attività nei locali che si trovano nella struttura di via Filippo Pecoraino. A comunicarlo, in una nota, la stessa Multi Veste Italy 4, ribadendo che «la nuova proprietà del marchio Scarpe&Scarpe si è dichiarata intenzionata a fornire le garanzie di stabilità finanziaria e continuità aziendale necessarie per proseguire nel rapporto contrattuale».

Il negozio di Palermo, anche se è il primo della catena per fatturato a livello nazionale, avrebbe dovuto chiudere il 31 dicembre anche se poi aveva usufruito di una proroga fino a febbraio: la scelta forzata era legata alla scadenza del contratto d’affitto con la società immobiliare che gestisce gli spazi commerciali del Forum. Adesso l’eventualità sembra essere stata scongiurata, anzi l’intesa ormai praticamente raggiunta è «un passo avanti fondamentale ed auspicato da ambo le parti volto a mantenere al Forum lo storico negozio, il cui contratto è scaduto a fine 2023», continua la nota sottolineando inoltre che «a valle degli incontri con la nuova proprietà di Scarpe&Scarpe, Multi Veste ha ricevuto le necessarie conferme ed è pertanto lieta di dare apertura al rinnovo del contratto».

A esprimere soddisfazione per come si è conclusa la vertenza sono i segretari di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Sicilia, Giuseppe Aiello, Stefano Spitalieri e Ida Saja: «Ancora una volta – dicono - il lungo e duro lavoro svolto in questi mesi per salvaguardare un’attività e i posti di lavoro ha dato i suoi frutti. Eravamo certi del risultato in quanto diverse sentenze ci davano ragione. L’esito dimostra quanto importante sia ancora oggi l’azione sindacale, svolta con la massima serietà e il massimo impegno in favore dei lavoratori».