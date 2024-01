Unicredit cerca consulenti di filiale, posti anche a Palermo: come candidarsi

Unicredit cerca personale da assumere in molte regioni, tra cui anche in Sicilia. Tra le sedi per le quali la banca ha avviato le selezioni c'è anche Palermo. Si cercano diplomati e laureati, anche senza esperienza.

Il profilo

Unicredit cerca consulenti bancari. Si tratta di una figura che studia i mercati finanziari e offre consulenza ai propri clienti sulle migliori alternative di investimento, spiegando i vantaggi, costi e rischi di ogni alternativa proposta dai diversi istituti di credito, banche d'affari o società di intermediazione immobiliare .I consulenti lavoreranno in una delle filiali Retail nelle seguenti città: Palermo, Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso del diploma (tecnico/liceale) oppure laurea di I o II livello, con ottima votazione; ottima conoscenza dell'italiano (madrelingua); buona conoscenza della lingua inglese.

Le prove

La selezione è divisa in tre fasi: candidatura online, completamento di un test online e assessment in gruppo.Adv.

Come presentare la domanda

I candidati devono presentare la domanda online sul sito web di Unicredit alla sezione Careers e cercare "Consulente di filiale – tutto il territorio nazionale" e poi cliccare su "Candidati". L'offerta di lavoro resta online finché la selezione non è conclusa.