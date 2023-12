L'aeroporto di Palermo nel 2023 supera il tetto degli 8 milioni di passeggeri

Con oltre 8 milioni di passeggeri (8.079.479), l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo archivia il 2023 come l’anno migliore di sempre. L’aumento del traffico (ieri è stato superato il tetto degli 8 milioni) sarà del 13,84%, circa un milione di passeggeri in più rispetto al 2022 (7.097.479), +15,45% sul 2019, e +7,53% di voli (55.953 contro 52.037 del 2022). La media dei passeggeri per volo è di 144. Lo dice la Gesap che gestisce lo scalo.

Molto bene il traffico internazionale: 30% sul totale passeggeri (2.400.000 viaggiatori). Secondo le proiezioni sul mese di dicembre, dal Falcone Borsellino transiteranno oltre mezzo milione di passeggeri (504.431), +12,15% rispetto allo stesso mese del 2022 (449.790) e +3,08% (489.381) sul 2019. Cresce anche il numero dei voli: 3.727 contro 3.173 di dicembre 2022, con un incremento del 17,46%.

«Un buon risultato - dice Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap - Adesso bisogna continuare con questo passo, migliorando servizi e produttività, per rendere sempre più efficiente ed accogliente la porta di ingresso della Sicilia occidentale».

«Sono numeri straordinari che dimostrano l’ottima gestione dell’attuale management e l’attrattività di Palermo e della Sicilia». Lo dichiara Carolina Varchi, deputato palermitano di Fratelli d’Italia. «Un ringraziamento per l’impegno profuso - continua - al presidente Salvatore Burrafato, all’amministratore delegato Vito Riggio e ai componenti del Consiglio di amministrazione. Troppo spesso, in passato, ci siamo trovati di fronte a narrazioni deprimenti e infondate sulla Sicilia. Questi numeri dimostrano che la nostra terra è sempre più meta dei turisti che cercano la bellezza, la storia, il nostro patrimonio naturale e artistico, oltre alle eccellenze culinarie. Allo stesso tempo, gli ottomila passeggeri dimostrano i passi avanti compiuti dall’aeroporto palermitano verso l’efficienza e la modernizzazione dei servizi e questa - conclude Varchi - è una buona notizia per tutti i siciliani».