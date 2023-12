Bonus affitti, già partiti i pagamenti in Sicilia: contributi fino a 3.100 euro, ecco a chi spettano

Sono già partiti i pagamenti del Bonus affitti per il 2021 alle oltre 10 mila famiglie siciliane ammesse al contributo come da graduatoria. Tutte le istanze risultate idonee pagate e la Regione sottolinea che quella pubblicata non è una graduatoria ma è l’elenco degli ammessi a beneficio, non un un ordine con il quale verranno effettuati i pagamenti.

LA GRADUATORIA

L’assessore regionale delle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha annunciato nei giorni scorsi che è stata conclusa la procedura per l'erogazione del contributo. Il bando, emanato dalla Regione Siciliana lo scorso agosto, ha messo a disposizione quasi 17 milioni di euro per sostenere le famiglie nelle spese di locazione. Alcune somme sono già state pagate e arrivate ai destinatari.

Le istanze pervenute alla Regione sono in totale 11.664, delle quali 11.214 rientranti in Fascia A, 258 rientrate in fascia B, 74 rientrate in fascia Covid, 118 rientrate fuori fascia.

Il Bonus affitti Sicilia consiste in un contributo economico fino a 3.100 euro destinato alle famiglie in affitto e con un reddito sotto una certa soglia.

Per usufruire del bonus affitti e per aver presentato domanda, bisognava essere cittadini italiani o dell’Unione Europea. In alternativa, erano ammessi anche i cittadini extracomunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno, avere i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, essere residenti in Sicilia, essere titolari, per l’anno di riferimento 2021,di un contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, avere un ISEE 2021 inferiore a 15.347,85 euro o rientrare nella fascia Covid con Isee inferiore a 35.000 euro, non essere titolari di Reddito di Cittadinanza.