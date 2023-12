Passante ferroviario di Palermo, pubblicato il nuovo bando per la tratta Orleans-Notarbartolo

Bando di gara per la tratta A del passante ferroviario di Palermo da parte di Rete Ferroviaria Italiana. L’appalto, del valore di oltre 15 milioni di euro, prevede l’ultimazione delle opere civili e degli impianti nella galleria tra Orleans e Notarbartolo e le finiture nella nuova fermata Papireto e in quella di Lolli, già attiva dal 2016 sul singolo binario.

È inoltre previsto un restyling della fermata Lolli. La pubblicazione del bando segue l’aggiudicazione a maggio scorso dei lavori per la fermata Lazio, sulla tratta B. Al termine di questi interventi, previsti per il 2025, l’intero passante, da Palermo Centrale fino all’Aeroporto di Punta Raisi, sarà a doppio binario ed elettrificato.

A questo punto sembra saltata (l’ottimistica data) del 2024 non è più realistica, ma questo si era compreso da tempo, più precisamente tra fine estate e inizio autunno del 2022 da quando Rete ferroviaria italiana aveva pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il primo bando di gara per il completamento della tratta A del passante, andata incredibilmente deserta. La prima era di 17 milioni di euro, ora il valore è sceso a 15 milioni di euro.

Dodici mesi fa si pensava che il passante ferroviario fosse allo sprint conclusivo. Certo, dopo una maratona che dura da oltre 20 anni, ma a quanto pare non è proprio così. Come spesso accade, ci sono state delle complicazioni, e non roba lieve. Intanto, la tratta B (Palermo Notarbartolo-La Malfa) doveva essere completata nel 2022 e invece niente da fare: a maggio dovrebbe esserci il definitivo via libera dell’Agenzia nazionale per la sicurezza (l’Ansfisa) per il doppio binario tra Notarbartolo e San Lorenzo, ma sarà in ritardo (anche questo) di un quasi un anno. La tratta C (La Malfa-Carini) è stata attivata nel 2018.