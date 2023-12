Formazione, Panormedil e Asp Palermo lanciano il Piano di prevenzione per la sicurezza nei cantieri

Divulgare la cultura della sicurezza sul luogo di lavoro, sensibilizzando al rispetto delle norme per la tutela dei lavoratori. É questo l'obiettivo del Piano di prevenzione che è stato lanciato oggi dal Panormedil Cpt e dall'Asp di Palermo (nella foto), che prevede la programmazione di alcuni eventi formativi rivolti alle imprese.

All'incontro hanno partecipato Aldo Iacona, direttore Presal, il direttore di Panormedil, Duilio Castiglia,Eduardo Costagliola, responsabile dell'Uos controllo e vigilanza, Aldo Lo Biondo, referente scientifico del piano, Davide Zingariello responsabile d'azione del piano edilizia, Sara Ilardo dirigente medico gruppo di lavoro.

«Abbiamo subito sposato il progetto - spiegano il presidente e il vicepresidente di Panormedil Cpt, Gaetano Scancarello e Pasquale De Vardo - perché lo riteniamo uno strumento fondamentale per infondere la cultura della sicurezza e del rispetto delle regole nei cantieri. Regole che devono essere considerate non come un obbligo burocratico ma parte integrante del tessuto culturale delle imprese».