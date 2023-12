Bonus carburante nella «Carta dedicata a te» per oltre 200 mila siciliani: come ottenerlo

Regalo di Natale per i beneficiari della «Carta dedicata a te». Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ufficialmente annunciato ufficialmente la proroga della misura e assieme al Mef e al Masaf è stato emanato il decreto con le disposizioni attuative e applicative della social card che, a partire dal 15 dicembre 2023, con la cifra destinata all’acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti per il trasporto pubblico.

Alla Sicilia state destinate 205.391 social card, di cui circa la metà sono state distribuite nelle sole provincie di Palermo e Catania: sono, infatti, rispettivamente 50.417 e 48.109. Per quanto riguarda le altre provincie: 21.735 a Messina, 20.880 ad Agrigento, 18.738 a Trapani, 15.869 a Siracusa, 11.913 Caltanissetta, 10.554 a Ragusa e 7.176 a Enna. Il tutto per una cifra totale di circa 78,5 mln. Altre sono in arrivo.

Le città di Palermo e Catania rientrano nella top 5 dei Comuni maggiormente coinvolti. Dopo Napoli e Roma, rispettivamente prima e seconda, ad occupare il terzo gradino del podio è il capoluogo siciliano, con 20.309 carte. Al quinto posto, con 11.746 carte, Catania. A dividere le due maggiori città dell’Isola Milano. Poco più in basso spiccano Messina con 6.173, Marsala con 3.891, Gela con 3.462 e Siracusa con 3.457.

Cos’è la Carta dedicata a te

La Carta dedicata a te è una social card prepagata sulla quale viene precaricato un contributo una tantum di 382,50 euro. Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità. La card (di Poste Italiane come avveniva per il reddito di cittadinanza) è utilizzabile per i propri acquisti dei soli beni alimentari di prima necessità nei negozi abilitati al circuito Mastercard.​

La Carta dedicata a te, inoltre, consente di ricevere un ulteriore sconto del 15% presso gli esercizi aderenti alla promozione della misura, è completamente gratuita e funziona come una normale carta di pagamento elettronica, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

La proroga decida dal ministero

Con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy si stabilisce che aventi diritto che non erano riusciti a ritirare la carta o ad accedere alla misura nei tempi previsti potranno attivare la carta “Dedicata a te” e disporre, dal 15 dicembre prossimo, di 382,50 euro, a cui si aggiungono ulteriori 77,20 euro da destinare all’acquisto di beni alimentari di prima necessità o di carburante, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Come ottenere il bonus carburante

La nuova Carta dedicata a te, o quelle che verranno ricaricate, avrà una novità. Dal 15 dicembre le carte già distribuite verranno ricaricate con la cifra destinata all’acquisto di carburante o, in alternativa, di abbonamenti per il trasporto pubblico; dalla stessa data verranno distribuite le ulteriori carte non ancora assegnate agli aventi diritto. Non bisogna fare nulla: solo aspettare la ricarica.

Come si richiede la Carta dedicata a te?

I beneficiari della Carta dedicata a te non devono presentare domanda, ma vengono individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari (attestato nella Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), riportata nella relativa attestazione ISEE ordinario, presente nelle banche dati dell'INPS), composti da almeno tre persone, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del decreto:

iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro.

I componenti del nucleo della DSU devono, inoltre, essere presenti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).