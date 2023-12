Palermo, piste ciclabili dalla stazione al Policlinico e alla fermata Orleans: c'è il sì del Consiglio comunale

Due nuove piste ciclabili a Palermo. Sono state inserite oggi dal Consiglio comunale, con voto a maggioranza, nel programma triennale delle opere pubbliche che era stato approvato il 13 settembre scorso. La prima ciclabile collegherà la stazione centrale con la fermata Orleans della metropolitana e sarà finanziata con fondi ministeriali. L’altra pista permetterà di percorrere il tragitto tra il Policlinico e la stazione centrale attraversando la via Oreto. I soldi sono stati reperiti all’interno del Pnrr. Gli interventi non erano stati inseriti nel programma triennale perché a settembre non avevano ancora i finanziamenti, pur essendo pronta la progettazione.

L’aggiornamento del programma triennale prevede anche altri tre interventi su edifici comunali del centro storico, nei quali verrà effettuata la manutenzione grazie a contratti attuativi di accordi quadro. Saranno finanziati, con i soldi dell’avanzo 2022, grazie all’assestamento di bilancio effettuato lo scorso 30 novembre. Le cinque opere riguardano il programma annuale del 2024.