Ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo, concorso per biologi: i requisiti, il bando

L'azienda ospedaliera Villa Sofia cervello di Palermo ha pubblicato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente biologo per le procedure della procreazione medicalmente assistita, a tempo indeterminato e pieno. Le unità che supereranno il concorso saranno destinate a prestare il proprio servizio presso il Centro procreazione medicalmente assistita internazionale annesso al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’azienda Villa Sofia Cervello.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria; idoneità alle mansioni. L’accertamento di quest'ultima è effettuato dall’Azienda prima dell’immissione in servizio. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso di: diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in Scienze Biologiche o corrispondenti lauree specialistiche (LS) o magistrali (LM) ad esse equiparate ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009; specializzazione universitaria, post laurea, in qualunque disciplina; iscrizione all'albo dell'ordine dei Biologi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione va presentata entro il 27 dicembre e dovrà essere inoltrata, insieme a tutta la documentazione, mediante casella di posta elettronica certificata, intestata al candidato, al seguente indirizzo: [email protected] oppure a mezzo raccomandata postale con ricevuto di ritorno. In questo caso farà fede il timbro data dell’Ufficio Postale accettante; o, ancora, consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda sito in viale Strasburgo, 233 Palermo.