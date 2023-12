Sciopero dei treni, disagi anche in Sicilia: soppressioni, ritardi e passeggeri nel caos

Sta creando non pochi disagi anche in Sicilia lo sciopero del trasporto ferroviario cominciato nel corso della giornata di ieri, giovedì 30 novembre, ed esteso ad oggi, venerdì 1 dicembre. Anche stamani non sono mancati problemi, con treni fermi, soppressioni e ritardi fino a 90 minuti, anche oltre, e i disagi stanno continuando anche nel pomeriggio.

In tanti, ad esempio, sono bloccati alla stazione di Palermo, non ci sono treni per andare ad esempio verso Messina o Agrigento (e viceversa) e ci saranno solo in fascia protetta, dalle 18 in poi. Lo sciopero terminerà alle 21. Un vero e proprio caos, specie in alcune fermate principali.Non sono partiti ad esempio molti treni a lunga percorrenza, come quelli di Roma, ed in generale c'è molta incertezza sui viaggi.

Iniziato ieri con uno stop di 8 ore alla circolazione, dalle 9.00 alle 17.00, lo sciopero è ripreso dalle 21.00 della stessa giornata e continuerà fino alle 21.00 di oggi. A proclamare lo stato di agitazione di 24 ore sono state le sigle sindacali CAT, Cub Trasporti, SGB e USB Lavoro Privato. Ciò, naturalmente, si traduce in una non garantita circolazione dei vari mezzi ferroviari, come Frecce, Intercity e Regionali, con ritardi, limitazioni e cancellazioni.

Come si legge su una nota rilasciata da Trenitalia, i passeggeri sono invitati a informarsi sui vari servizi attivi prima di mettersi in viaggio. È possibile infatti consultare l'app Trenitalia, la sezione Infomobilita del sito web trenitalia.com, i e canali social. È poi dispobibile un numero verde gratuito 800 89 20 21 da contattare per ricevere indicazioni. È stato messo a disposizione anche un numero da contattare: 060708.