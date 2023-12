Palermo, anche a novembre cresce il numero dei passeggeri e dei voli all’aeroporto Falcone Borsellino

Anche a novembre cresce il numero dei passeggeri e dei voli all’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino. Nel mese appena trascorso sono transitati 474.912 passeggeri (miglior novembre di sempre), +14,7% rispetto allo stesso mese del 2022 (415.892). Resta alta anche la media dei passeggeri per volo: 141. Tiene bene il traffico internazionale, che ha inciso per il 19% sul mese e per il 30% sul dato annuale. Cresce anche il numero dei voli: 3.366 contro 2.878 di novembre 2022, con un incremento del 16,96%.

Da gennaio a novembre, hanno volato da e per l’aeroporto di Palermo 7.575.048 passeggeri (+13,96) contro i 6.647.279 di gennaio-novembre 2022, mentre i voli sono stati 52.231 (+6,89%) contro 48.864 del 2022. La media passeggeri per volo è di 145 contro i 136 dello stesso periodo del 2022. A dicembre si prevede il transito di mezzo milione di passeggeri, con una maggiore programmazione dei voli pari al 18%.