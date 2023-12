Palermo, aggiudicati i lavori per completare l'anello ferroviario: interventi da 90 milioni di euro

Rete Ferroviaria Italiana (Società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane) ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo d’impresa composto da D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.r.l. (capofila) e Bonifica S.p.A. e Prometeoengineering.it S.r.l. i lavori per la progettazione esecutiva e la realizzazione per la seconda fase della chiusura dell’Anello ferroviario di Palermo, tratta Politeama–Notarbartolo.

La gara ha un valore di oltre 90 milioni di euro. Per il completamento dell’opera è stato nominato come commissario straordinario di Governo, Christian Colaneri, direttore strategie e pianificazioni di RFI.

La tratta oggetto dell’appalto interessa esclusivamente il tessuto urbano della città di Palermo: la linea è estesa 1,6 km, di cui circa 800 metri in galleria naturale (galleria Paternostro, da realizzarsi con scavo meccanizzato e include la realizzazione della nuova fermata Turrisi Colonna, l’adeguamento della fermata Politeama (oggetto dell’appalto di Chiusura dell’Anello - I Fase, attualmente in via di ultimazione) e la connessione con la stazione Notarbartolo sul Passante ferroviario.

L’intervento sull’infrastruttura, che già oggi offre un servizio metropolitano a singolo binario nel capoluogo siciliano fra la stazione Notarbartolo e la fermata Giachery, consentirà la chiusura ad anello della tratta, aumentando la capacità e l’accessibilità della stessa e permettendo il potenziale collegamento diretto tra l’aeroporto internazionale Falcone e Borsellino ed il porto di Palermo. Previsto un impiego giornaliero medio di oltre 110 persone.