Palermo, 200 lavoratori del consorzio Sintesi saranno assunti e lavoreranno per Windtre

In seguito all'incontro tenutosi presso l'assessorato alla Famiglia, al Lavoro e alle Politiche sociali, tra una delegazione di lavoratori del consorzio Sintesi e l'assessore regionale Nuccia Albano, i lavoratori esprimono grande soddisfazione per la chiusura del procedimento riguardante la possibilità della sottoscrizione di una nuova convenzione tra la Regione siciliana, Windtre e una nuova cooperativa.

Il consorzio Sintesi composto per l'85% da disabili, lavora per Windtre attraverso una convenzione dal 2006; l'attuale convenzione scade il 31 dicembre 2023 ed è previsto che alla chiusura della convenzione, i lavoratori debbano essere assunti dalla stessa come previsto dalla legge 68/99. A marzo 2023 la multinazionale ha richiesto di stipulare una nuova convenzione con un nuovo soggetto, nella fattispecie la cooperativa raggio di luce.

Più di 200 lavoratori, in maggioranza disabili, si sono opposti con fermezza al passaggio ritenendolo illegittimo e manifestando in più occasioni e attraverso diversi sit-in davanti al Palazzo d'Orleans, il loro diritto di assunzione in Windtre in continuità lavorativa dal 1 gennaio 2024. A giugno 2023 il Cpi di Palermo ha espresso a Windtre il diniego rispetto alla loro richiesta.

Nei mesi successivi, anche su richiesta della multinazionale, sono stati effettuati tavoli tecnici e incontri, disertati dalla stessa Wind, tra le sigle sindacali e la Regione al termine dei quali nessuna soluzione è stata trovata. Pertanto l'assessorato regionale, effettuate tutte le valutazioni, attraverso una determinazione, ha nuovamente confermato a Windtre l'impossibilità di stipulare una nuova convenzione tra i lavoratori in capo al consorzio Sintesi e una cooperativa, qualunque essa sia.

Viene quindi confermato dalla Regione «la decisione di non accettare di sottoscrivere la proposta di una nuova convenzione e di chiedere l'applicazione della clausola contrattuale riportata e sottoscritta nelle diverse convenzioni tra cui l'ultima proroga del 09/12/2020 n°87145 con la quale codesta società è obbligata a procedere all'assunzione del personale alla scadenza del 31 dicembre».