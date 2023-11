Comune di Bisacquino, concorso per istruttore direttivo: il bando

Il Comune di Bisacquino ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale, per 18 ore settimanali, un istruttore direttivo contabile appartenente all’area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. Lo riporta il portale liveconcorsi.it.

IL BANDO

I compiti

La figura professionale ricercata è normalmente impiegata all’interno delle unità organizzative dedicate all’espletamento delle attività finanziarie-contabili e del personale, come ad esempio la programmazione finanziaria, la gestione del bilancio dell’Ente, la gestione degli adempimenti fiscali, la gestione del personale. In via generale ed esemplificativa, generalmente, svolge una o più delle seguenti attività nell’ambito finanziario-contabile: istruttoria determinazioni dirigenziali di spesa, registrazione impegni di spesa/accertamenti di entrata, compilazione del bilancio di previsione, elaborazione rendiconto di gestione, conto economico e stato patrimoniale, monitoraggio equilibri di bilancio, gestione fiscale, controllo pagamenti e riscossioni, caricamento dati afferenti a dette attività, gestione stipendiale, gestione delle assunzioni e della contrattazione decentrata. L’istruttore direttivo dei servizi economico-finanziari è quindi in possesso delle seguenti competenze: buona conoscenza della contabilità degli enti territoriali, della contabilità pubblica in generale e della materia fiscale, della normativa sul personale, nonché nozioni sui contratti pubblici e sulle modalità di affidamento in generale. Chi è assunto potrà, se richiesto, ricoprire il ruolo di responsabile d’area per i servizi.

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani ovvero essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva in tal caso l’adeguata conoscenza della lingua italiana che verrà accertata nel corso delle prove. Sono ammessi anche i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo; non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; non aver subito risoluzioni dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; godere dei diritti civili anche negli Stati di appartenenza e provenienza; godere dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza; non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

I requisiti specifici

Tra i requisiti specifici, i candidati devono essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio o titolo equipollente ai sensi delle norme di legge o laurea specialistica (L.S.-DM 509/99) o laurea magistrale (LM - DM 270/2004). Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, è consentita la partecipazione al concorso esclusivamente previo espletamento di una procedura di equiparazione, come previsto dalla legge.

Le prove

La selezione prevede lo svolgimento di prove volte all’accertamento dei requisiti richiesti dai profili professionali di area da ricoprire e la valutazione dei titoli. Le modalità di svolgimento garantiscono l’imparzialità, l’economicità e la celerità, oltre all’efficacia e all’efficienza dell’azione amministrativa.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 23:59 del 22/12/2023, per via telematica, utilizzando il Portale del Reclutamento InPA.