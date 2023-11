Palermo, cambia nome la stazione ferroviaria dell'aeroporto Falcone-Borsellino

La stazione ferroviaria dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo dal prossimo 3 dicembre cambierà ufficialmente nome e si chiamerà, ancora più semplicemente «Palermo Aeroporto». La conferma è arrivata da Trenitalia e dalla Regione, dopo luna circolare che era girata tramite i social che preannunciava il cambio di nome.

La stazione dell'aeroporto, che fa parte ricordiamolo del passante ferroviario (teoricamente, dovrebbe essere la fermata finale, secondo l'originale progetto), cambia nome proprio per far risaltare la funzione del passante nel collegamento dell'aeroporto, oltre la ovvia fruizione turistica: banalmente, chi viene fuori dalla Sicilia, adesso saprà perfettamente come prenotare per raggiungere l'aeroporto di Palermo, con una dicitura chiara e che non lascia spazia ad alcun equivoco. Certamente sarà più intuitiva per gli stranieri, ma non solo. I palermitani continueranno a chiamarla con ogni probabilità «la stazione di Punta Raisi», ma ufficialmente tra pochi giorni avrà un altro nome.