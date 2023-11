Palermo, la Fiera del Mediterraneo può tornare ad ospitare i grandi eventi

La Fiera del Mediterraneo di Palermo si riappropria del suo ruolo: ospitare i grandi eventi. È stata infatti presentata dall'Area dello sviluppo economico del Comune, con il supporto dell'Area dei lavori pubblici, la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) antincendio per i padiglioni 16, 20 e 20A. Un'autorizzazione che era scaduta nel corso del 2021, quando ancora era presente l'Hub vaccinale.

«La città - afferma il sindaco Roberto Lagalla - torna ad appropriarsi di una parte importante del complesso fieristico. L'utilizzo di questi tre padiglioni è fondamentale per lo sviluppo del settore espositivo. Un passaggio importante per un'amministrazione che sta puntando sul rilancio della Fiera del Mediterraneo».

«Abbiamo già diverse richieste - dichiara l'assessore comunale alle Attivitá produttive Giuliano Forzinetti - sia per l'anno in corso, sia per il 2024. Tra pochi giorni si svolgerà l'iniziativa sull'orientamento scolastico, universitario e professionale organizzata dall'associazione Aster. Un momento importante per i migliaia di giovani coinvolti che dovranno scegliere il loro futuro».

«Dopo la messa in funzione dei padiglioni 16, 20 e 20A - conclude l'assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando - potremo dare impulso all'accordo quadro di 3 milioni di euro che ci permetterà di intervenire, seppur in parte, nel processo totale di riqualificazione del complesso fieristico».