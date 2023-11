A Palermo Terna e Università insieme per un master sulla transizione energetica

Inaugurata allo Steri la seconda edizione del master "Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica" promosso da Terna in collaborazione con l'Università di Palermo, Cagliari e Salerno, nell'ambito del progetto Tyrrhenian Lab, per il quale l'azienda guidata da Giuseppina Di Foggia ha previsto un investimento complessivo di 100 milioni di euro dal 2022 al 2026.

L'inaugurazione del master è avvenuta con un evento organizzato in contemporanea nei tre atenei coinvolti. A Palermo erano presenti la direttrice People Organization & Change di Terna, Emilia Rio, e il rettore Massimo Midiri; a Salerno il presidente di Terna, Igor De Biasio e il rettore Vincenzo Loia; a Cagliari il direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Ternanonché presidente e coordinatore scientifico del Tyrrhenian Lab, Francesco Del Pizzo, e il rettore Francesco Mola.

Il Tyrrhenian Lab ha l'obiettivo di istituire un centro di formazione di eccellenza distribuito nelle sedi delle tre città in cui approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l'elettrodotto sottomarino di Ternache unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna, per un totale di circa 970 chilometri di collegamento e 3,7 miliardi di euro di investimenti, favorendo l'integrazione dei flussi di energia proveniente da fonti rinnovabili.

«Il Tyrrhenian Lab - ha detto il presidente di Terna, Igor De Biasio - conferma il ruolo che svolgiamo per il Paese: guidare la transizione energetica attraverso investimenti mirati alla crescita infrastrutturale e allo sviluppo di competenze di eccellenza. Considerato l'attuale contesto, è di vitale importanza puntare su giovani pronti a intercettare i cambiamenti in corso, le nuove sfide e le enormi opportunità che le tecnologie digitali innovative offrono nel settore dell'energia».

Terna, ha commentato Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di Terna, «è costantemente impegnata a rendere la rete di trasmissione elettrica sempre più efficiente, digitalizzata e sicura. Per fare questo, oltre agli investimenti in tutto il Paese, sono fondamentali le competenze specializzate e trasversali di alto livello, come quelle che vengono sviluppate con il Tyrrhenian Lab. La collaborazione con gli atenei di Cagliari, Palermo e Salerno ci permette di essere ancora più presenti sul territorio e di formare futuri colleghi e colleghe che entreranno a far parte dell'azienda, aiutando le oltre 5.700 persone di Terna a raggiungere gli sfidanti obiettivi che la transizione energetica ci pone».

«Grazie a questa sinergia - ha commentato Midiri - stiamo creando professionalità innovative, ottimamente formate e specializzate con attività pratiche sul campo e sul nostro territorio, dando valore e supporto alla transizione energetica, un concreto futuro di sviluppo per i nostri giovani, e per tutti noi, di cui andiamo orgogliosi».

In forte aumento il numero di candidature presentate: complessivamente sono pervenute circa 300 domande (di cui il 36% a Palermo) rispetto alle 170 della prima edizione.