Palermo, l'ex palazzo dei Florio è in vendita: la Casina Grande cerca nuovi proprietari

Una delle otto dimore storiche di Palermo in cui abitarono i Florio cerca nuovi proprietari. Si tratta di Palazzo Wirz all'Olivuzza, abbandonato ormai da anni: la vendita è stata affidata a un'agenzia immobiliare che ha pubblicato l'annuncio sul web. L'immobile ha una superficie totale di 1550 metri quadrati che sono disposti su tre piani. Gli ingressi sono due, patio interno e ci sono ben otto camere da letto. Il prezzo? Un milione e 800 mila euro.

La vendita potrebbe rappresentare una vera e propria rinascita per la "Casina Grande" dei Florio. L'edificio è totalmente da ristrutturare, ma per il suo valore storico e architettonico si tratta di una struttura di grande prestigio, che possiede dunque grandi potenzialità. L'agenzia immobiliare, nel testo dell'annuncio, si rivolge ai potenziali acquirenti precisando: «Si consiglia l’acquisto di tale proprietà agli amanti dei contesti storici, che colgano la sfida dell’adeguamento funzionale dell’antico al moderno, ma anche agli investitori che ambiscano a realizzare esclusivi progetti imprenditoriali in ambito immobiliare o ricettivo».

La descrizione poi entra nel dettaglio: «Palazzo Wirz all'Olivuzza, un edificio storico-artistico realizzato a Palermo nel 1834 in stile neogotico-catalano situato sul fronte della strada tra piazza Principe di Camporeale e corso Camillo Finocchiaro Aprile, con aperture cadenzate e balconi poligonali che arricchiscono la nota struttura prestigiosa. L’immobile dispone di doppio ingresso, il principale in piazza Principe di Camporeale, attraverso un maestoso portone d’ingresso, si accede al patio interno, introdotto da un androne voltato, affrescato. Su un corridoio prestigioso che divide le due ale, destra e sinistra, caratterizzato da eccezionali soffitti decorati. In questa parte del piano, è collocata una scala che contraddistingue la struttura nobiliare. Conduce direttamente ai piani superiori». Negli anni Venti del secolo scorso, dopo la proprietà dei Florio, il palazzo fu acquistato dalla famiglia Wirz, poi fu venduto a una società immobiliare negli anni Novanta. Ora cerca un nuovo futuro, nuovi proprietari che lo facciano risplendere.