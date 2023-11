Inail: concorso per tecnico ortopedico, tra le sedi di lavoro anche Palermo

L'Inail ha indetto un concorso per tecnico ortopedico. Sono 38 posti i lavoro a disposizione, tra cui una sede è anche a Palermo. La selezione pubblica prevede l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo di addetto specializzato ai servizi tecnico-sanitari. Verrà applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti (livello C3), profilo professionale di Addetto specializzato ai servizi tecnico-sanitari.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso di: cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o altra categoria indicata nel bando; godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza; idoneità fisica all’impiego; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni oppure per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, oppure dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, qualora soggetto agli obblighi di leva;

laurea triennale in tecniche ortopediche (L/SNT03 – Lauree delle professioni sanitarie tecniche), o titolo ad essa equipollente o equiparato;

iscrizione all’albo dei tecnici ortopedici dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; patente di guida non inferiore alla categoria “B”; conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri) da valutarsi in sede di colloquio.

Le sedi di lavoro

I vincitori saranno assunti presso la direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione in Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Calabria, Veneto, Puglia, Sicilia, Piemonte. I posti di lavoro sono specificatamente a: Centro protesi di Vigorso di Budrio (BO); Filiale di Roma (RM) del Centro protesi di Vigorso di Budrio; Filiale di Lamezia Terme (CZ) del Centro protesi di Vigorso di Budrio; Punto di assistenza di Torino;

Punto di assistenza di Milano; Punto di assistenza di Venezia; Punto di assistenza di Napoli; Punto di assistenza di Bari; Punto di assistenza di Palermo.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 25 novembre 2023 tramite il portale del reclutamento inPA.