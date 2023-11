Apud Jatum, deliziose sensazioni

La regina per gli italiani a tavola resta sempre lei: la pizza. A dirlo sono i numeri e le tendenze raccolte da una ricerca di Cerved sul mercato della panificazione, promossa insieme ad Aibi, l'Associazione Italiana Bakery Ingredients, pubblicata a novembre 2022: in Italia si consumano oltre 2,7 milioni di pizze e il trend è in crescita continua.

La patria della pizza in Italia resta Napoli, ma anche a Palermo, già da qualche anno, si registra un fiorire di locali che fanno dell’arte bianca un must, con proposte gourmet e ricercate che incontrano il favore di clienti e appassionati.

È sicuramente il caso di Apud Jatum che, dal 1987, è un punto di riferimento gastronomico per il paese di San Cipirello e di quelli limitrofi. La sua attività di pizzeria è stata caratterizzata negli anni da una continua crescita, accompagnata dalla ricerca e dal continuo studio di prodotti di alta qualità volti a garantire ai clienti un’offerta di altissimo livello. Nel 2010 la svolta: Alessandro Traina, titolare e pizzaiolo, decide di creare un suo «marchio di fabbrica», trovando l’equilibrio giusto per ogni pizza.

La scelta delle farine, che negli anni è stata meticolosamente studiata e perfezionata fino a creare un proprio blend altamente personalizzato, così come il processo di lievitazione, che conferisce all’impasto un’elevata digeribilità, hanno portato alla nascita elle pizze gourmet della linea Beautiful: uniche nel loro genere, pensate per colpire i clienti con quello che lui stesso ama definire «effetto wow».

Chiunque abbia assaggiato una pizza da Apud Jatum, che sia nel locale storico di San Cipirello (Corso Trento 55) o nella nuova sede di Palermo (aperta nel febbraio 2022 (in via Umberto Giordano 59), sa benissimo cosa significhi mangiare una pizza in grado di soddisfare tutti i cinque sensi. Non una semplice pizza, ma un piatto unico, ricercato, diverso dal resto proposto nelle varie pizzerie di Palermo o in Italia, realizzato con materie prime di qualità. Ecco perché uno degli slogan della pizzeria è proprio «il nuovo modo di mangiare la pizza».

Ma l’estro e la passione di Alessandro hanno portato anche alla creazione di pizze «fuori dal comune» come il Fungo: una pizza che esce fuori dai canoni della classica pizza tonda, sviluppandosi in verticale con una forma che ricorda proprio quella di un fungo porcino.

Negli anni Apud Jatum ha ricevuto numerosi riconoscimenti, come quello di primo ristorante in Italia con il miglior rapporto qualità prezzo secondo gli utenti di Trip Advisor nel 2022, confermandosi nella top ten anche per il 2023.

Nella foto Alessandro Traina