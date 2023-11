Palermo-Brest, nuovo collegamento con Volotea

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, amplia ulteriormente la sua presenza a Palermo, in occasione del decimo anno di attività della propria base siciliana: dal prossimo 19 aprile prenderà il via il nuovo volo alla volta di Brest, città della Francia nord occidentale e da oggi ufficialmente nuova base operativa di Volotea, con 2 frequenze a settimana (ogni lunedì e venerdì) e un’offerta complessiva di 21.000 posti in vendita. Ma le novità non finiscono qui, infatti il vettore farà ulteriori annunci nelle prossime settimane, incrementando ancora di più l’offerta della sua base a Palermo. Attiva a Palermo già dal 2012, Volotea ha scelto lo scalo siciliano come una delle sue basi in Italia nel 2013 e, volo dopo volo, ha continuato a crescere: fino ad oggi ha trasportato più di 4.7 milioni di passeggeri e ha operato oltre 41.400 voli. A 10 anni dall’inaugurazione della base e con l’annuncio della nuova rotta per la città bretone, salgono così a 19 - 7 domestici e 12 all’estero - i collegamenti targati Volotea in partenza dal Falcone Borsellino. Proponendo una nuova rotta internazionale dallo scalo palermitano, la compagnia consolida il suo impegno anche a livello locale. Infatti, non solo i passeggeri in partenza da Palermo potranno raggiungere con voli comodi e diretti la Bretagna e visitare una zona di mare tra le più famose della Francia, ma anche tutti i passeggeri del nord della Francia avranno la possibilità di volare facilmente verso Palermo. In questo modo, Volotea incrementerà ulteriormente i flussi di turisti incoming, sostenendo l’economia a livello locale e dell’intera Sicilia.

Ma c’è di più. Infatti, l’annuncio di questa nuova rotta verso Brest arriva insieme a un nuovo, importante traguardo per la compagnia aerea: da oggi, la città bretone è una delle 9 basi operative francesi di Volotea, che salgono così a 20 a livello europeo. «Con il nuovo volo per Brest, il nostro bouquet di destinazioni verso la Francia si arricchisce di una nuova meta, la Bretagna. Dalla prossima primavera, i passeggeri in partenza da Palermo potranno organizzare una vacanza alla scoperta di una terra protesa verso l’Oceano Atlantico, con tante anime diverse: dalla natura selvaggia, ai siti preistorici, passando per le bellissime cittadine medievali - ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Poi, non vanno dimenticati i nostri 3 collegamenti per la Grecia - dalla capitale Atene a due destinazioni turistiche rinomate, come Santorini e Zante -, oltre alle rotte domestiche verso 7 importanti città della nostra Penisola». «Volotea rafforza la storica collaborazione con l’aeroporto internazionale di Palermo introducendo nuove rotte per la stagione estiva 2024 - ha commentato Salvatore Burrafato, Presidente di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano - In aggiunta al network consolidato dalla base di Palermo, questi nuovi collegamenti avranno certamente un impatto positivo sul territorio palermitano». In questi anni di attività la compagnia, oltre ad aver arricchito la sua programmazione per venire incontro alle esigenze dei passeggeri palermitani, ha anche promosso la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del territorio, come per esempio il restauro dello splendido sipario storico di Giuseppe Sciuti al Teatro Massimo di Palermo.

Per il 2024, Volotea prevede una crescita in termini di capacità del +15% rispetto all’anno precedente, con un’offerta complessiva di circa 548.000 posti in vendita e conferma anche per il prossimo anno i 38 posti di lavoro generati presso la base di Palermo. Per il 2024, presso lo scalo siciliano, l’offerta di Volotea comprende un totale di 19 rotte, 7 verso l’Italia (Ancona, Firenze, Napoli, Olbia, Torino, Venezia e Verona) e 12 verso l’estero, 9 in Francia (Brest - Novità 2024, Deauville, Lille, Lione, Lourdes/Tarbes, Nantes, Nizza, Strasburgo e Tolosa) e 3 in Grecia (Atene, Santorini e Zante). La compagnia conferma il suo impegno principale nel soddisfare al meglio le esigenze di ogni passeggero, offrendo un’esperienza di viaggio con standard elevati, sia in termini di comfort che di puntualità. Nonostante fattori avversi esterni a livello locale, come incendi, temporali o scioperi, Volotea è riuscita a mantenere la qualità del servizio e ha fatto registrare un completion factor - ovvero la percentuale di voli operati con successo, quindi non cancellati - del 99,3%. Un ottimo risultato, a cui si aggiunge un tasso di OTP15, l’indicatore che identifica il tasso medio di puntualità a 15 minuti, che si attesta al 72%, ma sfiora il 79% nel mese di ottobre. Grazie a questi standard qualitativi elevati, il 90% dei passeggeri Megavolotea - il programma dà diritto agli iscritti a una serie di servizi esclusivi e promozioni per le occasioni speciali - consiglierebbe la compagnia a familiari e amici.