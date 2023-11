Volo cancellato per sciopero, Ryanair dovrà risarcire un passeggero

La compagnia aerea irlandese Ryanair è stata condannata a risarcire un cliente che non è stato avvertito in tempo della cancellazione del volo. Il passeggero, che ha perso il volo Palermo Milano Malpensa del 12 settembre del 2022, è stato assistito dall’associazione RimborsamiTu.

Secondo la compagnia la cancellazione era stata determinata dallo sciopero dei trasporti aerei, dunque «una circostanza straordinaria idonea ad escludere qualsivoglia responsabilità in capo alla compagnia aerea». La corte di giustizia europea, ha affermato che lo sciopero del personale aereo non è da considerarsi sempre e comunque una circostanza eccezionale, in quanto non sempre è imprevedibile.

Il giudice di pace di Palermo ha condannato Ryanair al pagamento della compensazione pecuniaria prevista per le tratte fino a 1500 chilometri con 250 più le spese legali. La compagnia dovrà rimborsare anche i costi sostenuti. Così il giudice ha stabilito che al passeggero deve essere versata la somma di 606 euro.