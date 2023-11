Opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti aiuterà il Comune di Palermo a trovare partner privati

Cassa depositi e prestiti affiancherà il Comune di Palermo nel coinvolgimento di soggetti privati per la realizzazione di investimenti comunali. È quanto prevede un protocollo sottoscritto dalla due parti e che sarà in vigore per due anni.

Cdp supporterà l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla sulle risorse del Pnrr, sui fondi nazionali ed europei. La collaborazione partirà dalla fase istruttoria (amministrativa, economico-finanziaria e tecnica) dei singoli programmi. Tutto ciò servirà a promuovere la realizzazione di interventi di partenariato pubblico-privato. Cdp è Advisory partner della Commissione europea. Il protocollo d’intesa, infine, prevede che per ciò che attiene il monitoraggio delle attività da svolgere, le parti si impegnano a indicare un cronoprogramma di incontri per definire, attraverso specifici piani, i singoli progetti di interesse per il Comune e oggetto della cooperazione.

Per il sindaco Lagalla «l’intesa è strategica. Con questo accordo si avvia un percorso virtuoso che potrà accelerare la realizzazione di progetti di partenariato pubblico-privato che potranno dare beneficio alla città grazie all’autorevole consulenza dell’Istituzione finanziaria dello Stato. Ringrazio - aggiunge - Cassa depositi e prestiti per la disponibilità e per l’entusiasmo dimostrati nel cammino intrapreso già negli ultimi mesi e che ora punta a una nuova fase di collaborazione».

«Accompagnare il Comune di Palermo nella realizzazione di un programma di investimenti di grande rilevanza per la città - spiega Maria Elena Perretti, responsabile advisory di Cdp - è per noi una preziosa occasione per confermare il ruolo di Cdp come Istituto nazionale di promozione. Con l’avvio di questa collaborazione intendiamo mettere a disposizione del territorio le nostre energie e le nostre migliori competenze».