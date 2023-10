Palermo, via ai lavori per il nuovo McDonald’s in via Amari: sorgerà al posto del cinema Imperia

Iniziati i lavori per quello che diventerà il nuovo McDonald's in via Amari, a Palermo. Gli interventi finiranno entro la fine dell'anno e il fast food sorgerà nei locali al civico 160, che hanno sempre ospitato una sala cinematografica, oggi “chiusa per lavori”, ovvero quello che fu il cinema Imperia e poi anche la sala accanto.

Ora al suo posto, negli oltre 1.200 metri quadrati di spazio tra pianterreno e galleria, traslocherà il fast food americano che ha bisogno di adeguarsi agli standard innovativi. Dunque, chiuderà il punto vendita di piazza Castelnuovo, sorto lì 25 anni fa, e si sposterà di qualche metro più in fondo, ma sarà, dicono, un nuovo e innovativo punto di ritrovo per tutti i giovani e non della città.

Un nuovo ristorante McDonald’s è stato inaugurato in questo 2023 a Palermo, in via Rosario Nicoletti, a Tommaso Natale. Il ristorante è completo di corsia McDrive, ci lavorano 45 persone e ha 235 posti a sedere tra interno ed esterno.