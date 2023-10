Palermo, l'amministratore delegato di Gesap Riggio: «A febbraio mi dimetto»

«Non appena completano questa prima trance di lavori nello scalo Falcone Borsellino mi dimetto». Lo ha detto l’amministratore delegato della Gesap Vito Riggio questa mattina nel corso della presentazione del piano di investimenti 2024-2027 alla Camera di Commercio di Palermo.

«È bene che io mi ritiri e che si trovi un giovane amministratore delegato che possa affrontare le sfide del prossimo futuro - ha aggiunto Riggio - Io ritengo che sia bene che la società trovi un socio per la gestione dello scalo così come accaduto per altri aeroporti italiani». Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha affermato che «sarà difficile nei prossimi mesi trovare qualcuno che sia all’altezza di proseguire il lavoro svolto da Vito Riggio alla guida della Gesap».