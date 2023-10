Istituto Zooprofilattico di Palermo, concorso per collaboratori amministrativi: il bando

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia ha indetto un concorso per collaboratori amministrativi. Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato e pieno, presso la sede di Palermo.

IL BANDO

I requisiti

Per partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Il candidato deve allegare la relativa documentazione alla domanda. Occorre inoltre che i candidati posseggano: godimento dei diritti civili e politici; idoneità fisica all’impiego, piena e incondizionata, per le mansioni attinenti al profilo professionale a concorso; non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una pubblica amministrazione. Sono previste riserve di legge a favore dei volontari delle forze armate e altre precedenze previste dal bando.

I requisiti specifici

I candidati devono essere in possesso anche di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in giurisprudenza; diploma di laurea in scienze politiche; diploma di laurea in economia e commercio; altra laurea equipollente conseguita ai sensi del precedente ordinamento;

titolo corrispondente riconosciuto equiparato alle classi di laurea specialistica ex D.M. 509/99 (LS) e alle classi di laurea magistrale (LM). Al concorso saranno ammessi anche i candidati muniti di laurea triennale in una delle suddette discipline.

Le prove

Qualora il numero delle domande dovesse superare 70 unità, verrà effettuata una prova preselettiva che consisterà in una serie di quiz a risposta multipla, su argomenti di cultura generale, nonché sulle materie previste per la prova d’esame. Le prove d’esame previste per questo concorso saranno, invece, 3: una prova scritta, una pratica e una orale. La prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica riguardanti argomenti di diritto amministrativo, diritto del lavoro e contabilità pubblica.

La prova pratica consisterà nella predisposizione di atti relativi alle suddette materie o connessi alla qualificazione professionale richiesta.

Come pr4esentare la domanda

È possibile presentare la domanda di partecipazione entro il 13 novembre 2023. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata pec all’indirizzo: [email protected].