Poste italiane assume anche in Sicilia, disponibili posti come portalettere

Poste Italiane assume 5.690 dipendenti a tempo determinato per i servizi, e di questi 454 posti sono previsti in Sicilia. Questi dipendenti saranno impiegati principalmente nel recapito e smistamento della posta. Nell'Isola i posti sono previsti principalmente come portalettere.

Poste Italiane prevede diverse assunzioni di personale a tempo determinato per il secondo semestre del 2023. Secondo quanto riportato dal sindacato Failp Cisal, l’azienda ha annunciato un piano di assunzioni per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023, che coinvolgerà 5.690 posti di lavoro nei servizi postali. Di questi, 5.187 saranno nel Recapito postale e 503 nella produzione.

Queste nuove assunzioni seguono quelle effettuate tra giugno e agosto 2023, periodo in cui l’azienda ha destinato 700 posti per il personale a contratto flessibile da impiegare nei settori Posta, Comunicazione e Logistica, con 660 posti nel Recapito e 45 nei Nodi di rete.

I posti

Per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato (CTD) in Poste Italiane e la loro distribuzione su scala nazionale, e tra questi 454 posti in Sicilia.

Per quanto riguarda le posizioni lavorative da coprire, la maggior parte delle opportunità di lavoro CTD in Poste Italiane sarà per il ruolo di portalettere (PTL). L’azienda effettuerà selezioni in diverse occasioni durante l’anno per reclutare postini da impiegare nei servizi di recapito postale. Questi saranno assunti con contratti a termine, prevalentemente con una durata di 3 o 4 mesi. Le posizioni rimanenti potrebbero coinvolgere addetti alla produzione, allo smistamento e altri profili. Le province di assegnazione saranno individuate in base alle esigenze aziendali.

Requisiti

Diploma di scuola media superiore o diploma di laurea, anche triennale, patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Per fare la domanda collegarsi al sito delle poste italiane e cercare posizioni aperte.